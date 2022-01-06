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Порошенко назвал дату возвращения в Украину

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Украина, Четверг 06 января 2022 09:53
Порошенко назвал дату возвращения в Украину Фото: пятый президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января. Он намерен встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Порошенко в Facebook.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - сообщил он.

Как отметил Порошенко, он планирует вернуться "не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане".

Порошенко назвал дату возвращения в Украину

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

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Петр Порошенко
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