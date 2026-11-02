Армія РФ використала режим тиші в в Олешках для облаштування позицій, - Генштаб

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині для гуманітарної місії в Олешках. Водночас армії Росії використала цей час для облаштування своїх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ у Telegram.

"В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Як результат, перемир'я дало можливість доставити гуманітарні вантажі, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Водночас у Генштабі зазначили, що ворог використав цю гуманітарну паузу "для облаштування своїх позицій".

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", - резюмували у відомстві.