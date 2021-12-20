Стало известно, в чем подозревают Порошенко и при чем здесь Медведчук

Сегодня, 20 декабря, пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным следствия, пребывая на посту президента, он поставил Украину в энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В основу подозрения, как отметили в СБУ, легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства. Среди доказательств, в частности, стенограмма заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором Порошенко давал поручения по срыву контрактов на поставку угля из ЮАР.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Порошенко, находясь в то время на посту президента, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. А потом по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных территорий", - заявил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Следствие также считает, что действия Порошенко помогли России и подконтрольным ей террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" вести подрывную деятельность против Украины.

Порошенко и нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук являются ключевыми фигурантами дела о поставках угля из ОРДЛО. Ранее правоохранители сообщали, что Медведчук в 2014-2015 годах в сговоре с украинскими чиновниками сорвал поставки угля из ЮАР и организовал канал контрабанды из ОРДЛО. Сегодня же СБУ заявила, что сговор был организован непосредственно с Порошенко.

В 2014 году пятый президент, по данным СБУ, поручил генпрокурору и министру внутренних дел создать препятствия для выполнения контракта с ЮАР, а также начать уголовное преследование руководителя "Укринтерэнерго".

Вместо ЮАР уголь поставляли из двух фактически недействующих угольных предприятий, расположенных на оккупированных территориях Донбасса. Следствие установило, что тогдашний министр энергетики Владимир Демчишин назначил руководителями этих предприятий пророссийских боевиков, а также под давлением заставил "Центрэнерго" заключить с ними контракты.

Благодаря этой схеме пророссийские боевики были профинансированы более чем на 200 млн гривен.

Также в этом деле фигурирует Сергей Кузяра, который выступал переговорщиком с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".