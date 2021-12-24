Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Офисом генпрокурора согласовано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен", - сказал собеседник РБК-Украина.

В то же время, по информации источника, сегодня утром Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения.

В чем подозревают Порошенко

Порошенко инкриминируют государственную измену и финансирование терроризма. Он стал фигурантом дела о контрабанде угля из временно оккупированного Донбасса. Вместе с ним по делу проходят нардеп Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин, а также Сергей Кузяра.

Медведчук и Порошенко, по версии следствия, сговорились и разработали схему поставок угля из ОРДЛО, вместо альтернативных закупок в ЮАР. Демчишин, как установили правоохранители, назначил боевиков руководителями двух угольных предприятий в ОРДЛО и заставил "Центрэнерго" заключить с ними договоры. Кузяра выступал посредником.

Благодаря этой схеме пророссийские боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР" были профинансированы более чем на 200 млн гривен.