К Порошенко на паспортном контроле пришли сотрудники ГБР

На пограничном контроле следователь вручил бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд. Он сегодня вернулся в страну.

Сегодня утром самолет, на котором был Петр Порошенко вместе с женой, прибыл в аэропорт "Киев". Когда он уже стоял на паспортном контроле, к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.

Отметим, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.