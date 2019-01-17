В АП сообщили, когда Порошенко может объявить об участии в выборах

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру как самовыдвиженец

Президент Украины Петр Порошенко может объявить об участии в выборах-2019 в конце января. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Администрации президента.

По данным источника в АП, сейчас рассматриваются две даты: 30 января и 2 февраля, но вероятнее всего, это может произойти в январе.

"Сейчас планируется организация большого форума демократических сил, на котором будут присутствовать представители общественности. На этом форуме он объявит об участии в выборах. Сейчас обсуждаются две даты: 30 января и 2 февраля. Более вероятно, что выдвижение президента состоится именно 30-го", - сообщил источник.

По словам собеседника, Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Как писало РБК-Украина, на данный момент Центризбирком уже зарегистрировал восемь кандидатов в президенты: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева и Анатолия Гриценко.

Кроме того, сообщалось, что ЦИК дважды отказал правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом в президенты из-за того, что он не внес необходимую сумму залога.

Напомним, вчера документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты подал экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.