Выборы 2019: обнародован очередной президентский рейтинг

Фото: кандидаты в президенты Порошенко, Тимошенко, Зеленский (РБК-Украина)

Согласно опросу КМИС, лидирует Зеленский, Порошенко - на втором месте

Самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов 2019 в Украине остаются у президента Украины Петра Порошенко, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом по сообщению "ТСН. Тиждень", свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии 14-22 марта 2019 года, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, сейчас на первом месте в президентском рейтинге Зеленский, которого якобы готовы поддержать 32,1% избирателей, на втором месте - нынешний президент Петр Порошенко с 17,1%.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - на третьем месте с 12,5% поддержки избирателей.

Фото: рейтинги кандидатов на выборах 2019 (скриншот c "ТСН Тиждень")

Согласно опросу, в пятерку самых рейтинговых кандидатов также попали лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованным 19 марта, если бы президентские выборы в Украине проходили в середине марта, наибольшие шансы выйти во второй тур также имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.