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Порошенко и Меркель сегодня обсудят ситуацию в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:58
Порошенко и Меркель сегодня обсудят ситуацию в Азовском море
Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины и канцлер Германии обсудят российскую эскалацию

В понедельник, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудят российскую атаку на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

"Сегодня состоится телефонный разговор президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель в связи с агрессивными действиями России на море", - отметил он.

Порошенко и Меркель сегодня обсудят ситуацию в Азовском море

Отметим, что сегодня Порошенко уже провел телефонные разговоры с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

Туск выразил беспокойство из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации. Он добавил, что Европейский совет полностью поддерживает Украину, а Дуда призвал ЕС усилить санкционный давление на Россию.

Также Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились созвать срочное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море.

Отметим, что генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

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