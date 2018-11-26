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Генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:07
Генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море
Фото: Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Ягланд отметил, что договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году

Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами Украины и РФ, в соответствии с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который вступил в силу в 2004 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Свободный проход через Керченский пролив гарантирует договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - заявил Ягланд.

Ягланд отметил, что этот документ был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году.

"Согласно этому договору, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Сделка должна быть соблюдена. Очень важно избежать любой дальнейшей эскалации в регионе", - заявил он.

Отметим, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.

Напомним, в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

 

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