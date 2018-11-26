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Порошенко та Меркель сьогодні обговорять ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 14:58
Порошенко та Меркель сьогодні обговорять ситуацію в Азовському морі
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України та канцлер Німеччині обговорять російську ескалацію

У понеділок, 26 листопада, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорять російську атаку на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посла України у Берліні Андрія Мельника.

"Сьогодні відбудеться телефонна розмова президента Петра Порошенка та канцлера Ангели Меркель у зв‘язку з агресивними діями Росії на морі", - зазначив він.

Порошенко та Меркель сьогодні обговорять ситуацію в Азовському морі

Відзначимо, що сьогодні Порошенко уже провів телефонні розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалації ситуації. Він додав, що Європейська рада повністю підтримує Україну, а Дуда закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію.

Також Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.

Відзначимо, що генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

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