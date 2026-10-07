Понтони в Києві замість мостів: чи допоможуть людям переправи та які проблеми ймовірні

Чи реально встановити в Києві понтони

Спеціаліст розповів, що технічно встановити понтони в Києві - реально.

"Військові їх уже зводили у 40-х роках минулого сторіччя", - нагадав Беспалов.

Він зауважив, що "самі понтони розгортаються швидко", адже це фактично "військові засоби для оперативного перекидання техніки".

Проте крім цього, можливо, "доведеться облаштувати причальні споруди, прокласти дорогу до понтонів".

"В реальності у нас можуть пройти місяці. Бо ці понтони треба десь дістати, перевірити. Спланувати, як усе працюватиме", - констатував експерт.

Він додав, що ця фаза - в наших умовах - може тривати необмежено довго.

"Поки все це зробиться, питання може вже бути неактуальним", - визнав Беспалов.

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Чи здатні понтони замінити столичні мости

ПМП, або ж понтонно-мостовий парк, за словами експерта, "не розрахований на той рух, який забезпечують київські мости".

"Звісно, понтони можуть пропускати легкові авто та громадський транспорт", - розповів Беспалов.

Проте "первинно вони призначені саме для військових цілей - евакуації чи логістичного забезпечення".

"А не для того, щоб людина з лівого берега могла поїхати в офіс на правий", - уточнив фахівець.

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Скільки понтонних переправ потрібно Києву

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури й транспорту Микола Калашник заявляв, що альтернативними переправами хочуть забезпечити половину пропускної здатності київських мостів.

"За моїми підрахунками, для цього має бути 15-20 понтонних переправ", - повідомив Беспалов.

Водночас він зауважив, що "їх треба буде підключати до мережі, встановлювати світлофори - щоб пропускати транспорт певною черговістю".

І навіть за таких умов, на думку експерта, "високої пропускної здатністості не буде".

"Тому це - нереалістично з точки зору кількості необхідних комплектів та їх підключення", - додав він.

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Які ще труднощі можуть бути з понтонами

Перш за все, за словами Беспалова, для встановлення ПМП "треба мати достатню кількість цих комплектів".

"Можливо, доведеться діставати їх за кордоном", - уточнив він.

Крім того, "є певні особливості в експлуатації цих конструкцій під час паводків чи замерзання ріки".

"Це все треба оперативно відстежувати, обслуговувати, за потреби - замінювати", - поділився експерт із транспортного планування.

Він повідомив також, що "ПМП - більш вразливі цілі, ніж залізобетонні чи металеві мости".

"Якщо дрон влучив по одному сегменту понтонної переправи, його можна замінити. Однак чи будуть ці комплекти у наявності? Тому ПМП треба додатково захищати", - пояснив Беспалов.

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Якою може бути вартість такого рішення

Після закритого засідання Київської міської ради 1 жовтня у ЗМІ з'явилась інформація від депутатів, буцімто створення системи понтонних переправ через Дніпро оцінюють у близько 8 мільярдів гривень.

Водночас Беспалов зауважив, що "насправді - незрозуміло, що входить у цю цирфу".

"Я намагався сам підрахувати, у скільки б обійшлися ПМП... Але треба розуміти, скільки їх є. І чи взагалі вони є", - поділився він.

У будь-якому випадку, за словами експерта, "підрахунок йшов на десятки мільйонів доларів".

Адже "зведення, контроль, обслуговування понтонів - це доволі високі витрати".

"Насправді, якщо будуть розгортатися понтонні переправи (а я сподіваюсь - цього не станеться), це буде дуже поганий знак. Бо мова вже піде про крайній режим функціонування, буквально виживання Києва", - підсумував спеціаліст.