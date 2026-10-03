У Києві збудують резервні переправи через Дніпро, - Калашник

У Києві із наступного тижня планують розпочати будівництво резервних дамб та понтонних переправ через Дніпро, а у перспективі розглядають і спорудження тунелю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Суспільному " розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За словами міністра, головним пріоритетом відомства залишається посилення та захист наявних мостів, проте як швидку альтернативу у разі їх пошкодження розглядають будівництво насипних дамб із понтонними переправами.

Будівництво таких об'єктів може тривати до трьох місяців. Локації вже визначені, а до робіт залучать Міністерство відновлення, Агентство відновлення, військових та столичну владу.

Створена інфраструктура має забезпечити щонайменше половину від поточного добового навантаження столиці у 600 тисяч автомобілів.

Аналогічні резервні об'єкти планується будувати й в інших регіонах країни.

"Невідкладні рішення - це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності", - розповів Калашник.

Окрім понтонів, у міністерстві розглядають використання швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та спорудження тунелю під Дніпром.

Реалізація таких проєктів коштує десятки або сотні мільярдів гривень, тому її планують здійснювати лише за підтримки міжнародних партнерів.

"Зараз ми можемо розпочати шукати інвестиції, шукати донорів, шукати міжнародних партнерів і реалізовувати те, що має забезпечити сполучення лівого і правого берегу… Є розрахунки - це десятки мільярдів гривень, а іноді, коли величезні інфраструктурні об'єкти, - сотні. Тому дозволити це зараз немає фінансової можливості. Але є задача знайти такий ресурс", - додав міністр.

Наразі першочерговим завданням залишається недопущення уражень мостів, їхній захист із неба спільно з військовими та швидке відновлення у разі пошкоджень.