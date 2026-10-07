Понтоны в Киеве вместо мостов: помогут ли людям переправы и какие проблемы вероятны

Реально ли установить в Киеве понтоны

Специалист рассказал, что технически установить понтоны в Киеве - реально.

"Военные их уже возводили в 40-х годах прошлого столетия", - напомнил Беспалов.

Он отметил, что "сами понтоны разворачиваются быстро", ведь это фактически "военные средства для оперативной переброски техники".

Однако кроме этого, возможно, "придется обустроить причальные постройки, проложить дорогу к понтонам".

"В реальности у нас могут пройти месяцы. Потому что эти понтоны нужно где-то достать, проверить. Спланировать, как все будет работать", - констатировал эксперт.

Он добавил, что эта фаза - в наших условиях - может длиться неограниченно долго.

"Пока все это сделается, вопрос может быть уже неактуальным", - признал Беспалов.

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Способны ли понтоны заменить столичные мосты

ПМП, или же понтонно-мостовой парк, по словам эксперта, "не рассчитан на то движение, которое обеспечивают киевские мосты".

"Конечно, понтоны могут пропускать легковые автомобили и общественный транспорт", - рассказал Беспалов.

Однако "первично они предназначены именно для военных целей - эвакуации или логистического обеспечения".

"А не для того, чтобы человек с левого берега мог поехать в офис на правый", - уточнил специалист.

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Сколько понтонных переправ нужно Киеву

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что альтернативными переправами хотят обеспечить половину пропускной способности киевских мостов.

"По моим подсчетам, для этого должно быть 15-20 понтонных переправ", - сообщил Беспалов.

В то же время он отметил, что "их нужно будет подключать к сети, устанавливать светофоры - чтобы пропускать транспорт определенной очередностью".

И даже при таких условиях, по мнению эксперта, "высокой пропускной способности не будет".

"Так что это - нереалистично с точки зрения количества необходимых комплектов и их подключения", - добавил он.

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Какие еще трудности могут быть с понтонами

Прежде всего, по словам Беспалова, для установки ПМП "нужно иметь достаточное количество этих комплектов".

"Возможно, придется доставать их за границей", - уточнил он.

Кроме того, "есть определенные особенности в эксплуатации этих конструкций во время паводков или замерзания реки".

"Это все нужно оперативно отслеживать, обслуживать, при необходимости - заменять", - поделился эксперт по транспортному планированию.

Он сообщил также, что "ПМП - более уязвимые цели, чем железобетонные или металлические мосты".

"Если дрон попал по одному сегменту понтонной переправы, его можно заменить. Однако будут ли эти комплекты в наличии? Поэтому ПМП нужно дополнительно защищать", - объяснил Беспалов.

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Какой может быть стоимость такого решения

После закрытого заседания Киевского городского совета 1 октября в СМИ появилась информация от депутатов, будто бы создание системы понтонных переправ через Днепр оценивают в около 8 миллиардов гривен.

В то же время Беспалов отметил, что "на самом деле - непонятно, что входит в эту цирфу".

"Я пытался сам подсчитать, во сколько бы обошлись ПМП... Но нужно понимать, сколько их есть. И есть ли они вообще", - поделился он.

В любом случае, по словам эксперта, "подсчет шел на десятки миллионов долларов".

Ведь "возведение, контроль, обслуживание понтонов - это достаточно высокие затраты".

"На самом деле, если будут разворачиваться понтонные переправы (а я надеюсь - этого не произойдет), это будет очень плохой знак. Потому что речь уже пойдет о крайнем режиме функционирования, буквально выживании Киева", - подытожил специалист.