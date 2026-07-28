Японію сколихнув один з найпотужніших землетрусів за останні 10 років (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Унаслідок стихійного лиха тисячі будинків залишилися без електропостачання, а також пошкоджено чимало доріг.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час брифінгу в Токіо заявила, що влада все ще оцінює повний масштаб наслідків землетрусу магнітудою 7,1.

"Нам уже надходять повідомлення про постраждалих. У низці районів зафіксовано перебої з електропостачанням, виникли пожежі, пошкоджено дороги та мости, а також зруйновано окремі будівлі", - сказала вона.

Одна з місцевих лікарень повідомила про понад 50 поранених. Крім того, травми дістали кілька пасажирів швидкісного поїзда, який перебував у русі під час землетрусу.

Стихійне лихо також пошкодило низку будівель. Зокрема в торговельному центрі Aeon стався вибух. Деякі будівлі навіть охопив вогонь, а інші зазнали часткових руйнувань. У компанії Aeon наразі не коментували ситуацію.

Також на кількох головних автомагістралях, зокрема на одній з естакад, утворилися великі тріщини. Крім того, з рейок зійшов вантажний потяг, через що було призупинено залізничне сполучення, а частину авіарейсів скасували.