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У центрі України стався землетрус

09:40 07.07.2026 Вт
2 хв
Чи відчули українці поштовхи вночі?
aimg Олена Чупровська
У центрі України стався землетрус Фото: землетрус зафіксували на Полтавщині (Getty Images)
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Вранці 7 липня на Полтавщині зафіксували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Де і коли стався землетрус

Підземні поштовхи зареєстрували на території Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Це сталося 7 липня о 05:26 за київським часом.

Координати джерела землетрусу:

  • широта - 50,33 пн.ш.;
  • довгота - 33,20 сх.д.

Глибина залягання вогнища становила 7 кілометрів.

Яка потужність поштовхів

Магнітуда землетрусу склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі поштовхи належать до невідчутних, тобто пересічна людина зазвичай їх не помічає.

У Головному центрі спеціального контролю просять мешканців регіону повідомити про свої відчуття, якщо хтось усе ж помітив землетрус.

Що відомо про сейсмічну активність в Україні

Нагадаємо, раніше сейсмолог пояснював, чому серія землетрусів накрила окупований Крим і чи загрожує це руйнуваннями.

За два дні тоді зафіксували сім поштовхів, а найпотужніший сягнув 4,5 бала.

Тим часом науковці зазначали, що масштабний землетрус у Криму може повторитися за так званим столітнім циклом, і прогноз щодо цього залишається актуальним.

Втім, землетруси таки доб'ють Кримський міст, вважає сейсмолог.

Росіяни звели переправу з порушенням будівельних норм, а підземні поштовхи мають "накопичувальний ефект". Це зрештою зруйнує міст.

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