Чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України: що каже сейсмолог

Протягом останніх кількох днів в окупованому Криму фіксують серію землетрусів. Лише 22 червня їх було 6, підземні поштовхи продовжуються і сьогодні.

Що відбувається на півострові і чи можуть землетруси стати руйнівними для Криму, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Головне: Серія поштовхів: 24 червня поблизу Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,1, що стало продовженням активності (за 22 червня сталося 6 поштовхів, потужність досягла 4,5 бала).

24 червня поблизу Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,1, що стало продовженням активності (за 22 червня сталося 6 поштовхів, потужність досягла 4,5 бала). Причина: Крим розташований у сейсмічно активній зоні, де відбувається "розрядка" на стику тектонічних плит.

Крим розташований у сейсмічно активній зоні, де відбувається "розрядка" на стику тектонічних плит. Загроза "столітнього циклу": Сейсмолог нагадує про 100-річний цикл активності (подібно до руйнівного землетрусу 1927 року). Прогноз щодо великого землетрусу до 2027 року залишається актуальним.

Сейсмолог нагадує про 100-річний цикл активності (подібно до руйнівного землетрусу 1927 року). Прогноз щодо великого землетрусу до 2027 року залишається актуальним. Ризики для Криму: Через порушення будівельних норм потенційний потужний землетрус може призвести до серйозних руйнувань на півострові.

Чому Крим почало активно "трусити"

За словами експерта, Крим знаходиться у сейсмічно активній зоні, де регулярно відбуваються подібні процеси. Нинішні поштовхи є нічим іншим, як "розрядкою тектонічної напруги" у точках стику великорозмірних плит.

"Поблизу Криму є система розломів, які час від часу активізуються. Саме на стиках цих плит і відбуваються землетруси. Якщо таких дрібних поштовхів буде багато, це може бути передвісником великого землетрусу", - зазначає науковець.

Нагадаємо, що майже 100 років тому, у 1927-му, Крим вже переживав катастрофічні поштовхи. Тоді потужність в епіцентрі сягала 9 балів, у районі Ялти постраждало 70% будівель.

Дмитро Гринь попереджає про загрозу сильного землетрусу в Криму у межах 2027 року (інфографіка: РБК-Україна)

За словами Дмитра Гриня, сейсмічна активність має циклічний характер - масштабні поштовхи повторюються приблизно через століття. Тому прогноз щодо потужного землетрусу у Криму у межах 2027 року залишається актуальним.

"Це означає, що масштабний землетрус може статися як у 2028 чи 2032 році, так і "завтра", - пояснює Гринь.

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Чи загрожує Криму катастрофа

Наслідки від потужного землетрусу для півострова можуть бути критичними, особливо з огляду на стан забудови.

"Враховуючи те, що велика кількість об'єктів у Криму збудована з порушенням державних будівельних норм або є елементами самозабудови, такі споруди можуть постраждати досить сильно у разі потужного землетрусу магнітудою 7, 8 чи 9", - попереджає сейсмолог.

Сучасне сейсмічне районування України. Синім позначено райони, де житлова забудова розрахована на землетрус 5 балів, зеленим - 6, жовтим - 7, рожевим - 8, помаранчевим - 9, червоним - 10 (фото: Вікіпедія)

Також він додає, що "хвилі" землетрусів можуть доходити до Одеської та Запорізької областей, але вплив на ці регіони буде значно меншим.