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Неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8. Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів.. За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних. Фото: поблизу Львова стався землетрус (gcsk.gov.ua)