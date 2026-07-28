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Японию всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за последние 10 лет (видео)

13:33 28.07.2026 Вт
2 мин
Известно о первых последствиях стихийного бедствия
aimg Юлия Капитонова
Японию всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за последние 10 лет (видео) Фото: Япония страдает от нового стихийного бедствия (Getty Images)
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28 июля сильное землетрясение всколыхнуло префектуру Кумамото на юге Японии. Согласно последним данным, по меньшей мере 50 человек были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате стихийного бедствия тысячи домов остались без электроснабжения, а также повреждено много дорог.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время брифинга в Токио заявила, что власти все еще оценивают полный масштаб последствий землетрясения магнитудой 7,1.

"Нам уже поступают сообщения о пострадавших. В ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением, возникли пожары, повреждены дороги и мосты, а также разрушены отдельные здания", - сказала она.

Одна из местных больниц сообщила о более 50 раненых. Кроме того, травмы получили несколько пассажиров скоростного поезда, который находился в движении во время землетрясения.

Стихийное бедствие также повредило ряд построек. В частности, в торговом центре Aeon произошел взрыв. Некоторые здания даже охватил огонь, а другие частично разрушены. В компании Aeon пока не комментировали ситуацию.

Также на нескольких главных автомагистралях, в том числе на одной из эстакад, образовались большие трещины. Кроме того, с рельсов сошел грузовой поезд, из-за чего было приостановлено железнодорожное сообщение, а часть авиарейсов была отменена.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 26 июля вблизи Львова произошло землетрясение.

Также мы писали, что недавно толчки почувствовали жители Полтавщины.

Кстати, ранее сейсмолог объяснял,почему серия землетрясений накрыла оккупированный Крым и грозит ли это разрушениями.

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