Японию всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за последние 10 лет (видео)
28 июля сильное землетрясение всколыхнуло префектуру Кумамото на юге Японии. Согласно последним данным, по меньшей мере 50 человек были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В результате стихийного бедствия тысячи домов остались без электроснабжения, а также повреждено много дорог.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время брифинга в Токио заявила, что власти все еще оценивают полный масштаб последствий землетрясения магнитудой 7,1.
"Нам уже поступают сообщения о пострадавших. В ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением, возникли пожары, повреждены дороги и мосты, а также разрушены отдельные здания", - сказала она.
Одна из местных больниц сообщила о более 50 раненых. Кроме того, травмы получили несколько пассажиров скоростного поезда, который находился в движении во время землетрясения.
Стихийное бедствие также повредило ряд построек. В частности, в торговом центре Aeon произошел взрыв. Некоторые здания даже охватил огонь, а другие частично разрушены. В компании Aeon пока не комментировали ситуацию.
Также на нескольких главных автомагистралях, в том числе на одной из эстакад, образовались большие трещины. Кроме того, с рельсов сошел грузовой поезд, из-за чего было приостановлено железнодорожное сообщение, а часть авиарейсов была отменена.
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