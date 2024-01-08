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В Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 осіб

Понеділок 08 січня 2024 05:20
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В Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 осіб Ілюстративне фото: в Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 людей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Японії збільшилася кількість жертв внаслідок землетрусу. Загинула 161 людина, пошуки продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Число загиблих від землетрусу містами:

  • Ваджима - 70 осіб
  • Сузу - 70 осіб,
  • Анамідзу - 11;
  • Нанао - 5;
  • Ното - 2;
  • Сіга - 2;
  • Хакуї - 1.

Також 103 особи вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 565 людей отримали серйозні поранення по префектурі Ісікава.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - їх зафіксували понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Однак далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 - невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

Увечері суботи 6 січня стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 126 людей. Зниклими безвісти вважалися 210 людей.

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