В Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 осіб
В Японії збільшилася кількість жертв внаслідок землетрусу. Загинула 161 людина, пошуки продовжуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Число загиблих від землетрусу містами:
- Ваджима - 70 осіб
- Сузу - 70 осіб,
- Анамідзу - 11;
- Нанао - 5;
- Ното - 2;
- Сіга - 2;
- Хакуї - 1.
Також 103 особи вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 565 людей отримали серйозні поранення по префектурі Ісікава.
Землетрус у Японії
Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - їх зафіксували понад 100 за 12 годин.
Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Однак далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.
Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 - невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.
Увечері суботи 6 січня стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 126 людей. Зниклими безвісти вважалися 210 людей.
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