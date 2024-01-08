В Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Число загиблих від землетрусу містами:

Ваджима - 70 осіб

Сузу - 70 осіб,

Анамідзу - 11;

Нанао - 5;

Ното - 2;

Сіга - 2;

Хакуї - 1.

Також 103 особи вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 565 людей отримали серйозні поранення по префектурі Ісікава.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - їх зафіксували понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Однак далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 - невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

Увечері суботи 6 січня стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 126 людей. Зниклими безвісти вважалися 210 людей.