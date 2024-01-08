В Японии число жертв землетрясения превысило 160 человек
В Японии увеличилось количество жертв в результате землетрясения. Погиб 161 человек, поиски продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Число погибших от землетрясения по городам:
- Ваджима - 70 человек
- Сузу - 70 человек,
- Анамидзу - 11;
- Нанао - 5;
- Ното - 2;
- Сига - 2;
- Хакуи - 1.
Также 103 человека числятся пропавшими без вести. Минимум 565 человек получили серьезные ранения по префектуре Исикава.
Землетрясение в Японии
Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.
По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.
Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 - неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.
Вечером субботы 6 января стало известно, что количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126 человек. Пропавшими без вести числилось 210 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.