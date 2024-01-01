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У Японії понад 100 землетрусів за 12 годин: є загиблі

Понеділок 01 січня 2024 21:48
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У Японії понад 100 землетрусів за 12 годин: є загиблі Фото: у Японії понад 100 землетрусів за 12 годин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Японії за останні 12 годин зафіксували понад 100 землетрусів. Внаслідок катаклізму є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, у метеорологічному агентстві Японії нарахували понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.

Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві, де сьогодні вранці стався найсильніший землетрус.

При цьому інші землетруси відчувалися у різних частинах Японії. Це означає, що вони не обов'язково пов'язані між собою.

Станом на зараз відомо про те, що внаслідок землетрусів загинули щонайменше чотири особи. Один із загиблих - літній чоловік, на якого обвалилася будівля.

Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.

"Будучи близькими союзниками, Сполучені Штати та Японія поділяють глибокі узи дружби, які об'єднують наші народи. Наші думки - з японським народом у цей скрутний час", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, в Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала.

Водночас у мережі публікували відео, на яких зафіксовано момент землетрусу.

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