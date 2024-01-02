В Японії через землетрус вже понад півсотні загиблих
У Японії через потужні землетруси загинули 57 людей. В окремих населених пунктах країни сильно пошкоджено будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Як зазначає видання, сьогодні, 2 січня, рятувальники намагалися знайти загиблих під завалами будинків після землетрусів. Однак повний масштаб руйнувань залишається невідомим, а завали та зруйновані дороги заважають доставці допомоги та проведення рятувальних операцій.
За даними префектури Ісікава, серед 57 жертв - 24 особи у місті Вадзима, 20 у місті Судзу та п'ять у місті Нанао.
"Ситуація катастрофічна, оскільки близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновано", - заявив мер міста Судзу Масухіро Ізумія.
Понад 100 землетрусів у Японії
Нагадаємо, ще вчора, 1 січня, стало відомо про сильні землетруси в Японії. Усього їх зафіксували понад 100 за 12 годин. Найпотужніша - магнітудою 7,6 бала.
Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів.
США вже запропонували допомогу постраждалим через катаклізм.
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