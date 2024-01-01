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У Японії стався потужний землетрус: влада оголосила попередження про цунамі

Японія, Понеділок 01 січня 2024 11:11
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У Японії стався потужний землетрус: влада оголосила попередження про цунамі Фото: у Японії стався потужний землетрус і передбачається цунамі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Японії стався землетрус магнітудою у 7.6 бали. На даний момент влада країни попереджає громадян про велике цунамі.

Про те, які руйнування вже завдала Японії стихія, та чого незабаром очікувати жителям країни, розповідаємо далі в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися новини видань Kyodo News, Sky News.

Наразі відомо, що на узбережжі Японського моря стався землетрус магнітудою 7,6 бала. Натомість у зв'язку із цим, в центральній префектурі Ісікава оголошено попередження про цунамі.

Водночас Японське метеорологічне агентство оголосило попередження для решти західного узбережжя острова Хонсю. Згідно з висновками спеціалістів, хвилі заввишки до 5 метрів прямували в сторону містечка Ното в Ісікаві, яке стало епіцентром землетрусу.

Попередження про цунамі також оголошено для прибережних районів префектур Ямагата, Ніігата, Тояма, Фукуї та Хіого.

У Японії стався потужний землетрус: влада оголосила попередження про цунаміФото: епіцентр землетрусу в Японії (USGS)

У Японії стався потужний землетрус: влада оголосила попередження про цунамі

Фото: попередження про велике цунамі (www.jma.go.jp)

Протидія трагічним наслідкам

Японське телебачення закликало людей якнайшвидше евакуюватися в безпечні місця на висотах та дахах багатоповерхівок.

Наразі відомо про припинення руху однієї з залізничних компаній, що курсує в небезпечному регіоні. Крім того, уряд Японії створив офіс з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при канцелярії прем'єр-міністра в Токіо.

Нещодавні землетруси у світі

Землетрус магнітудою 6,2 бали стався 18 грудня у віддаленому гірському районі між китайськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Поштовхи перетворили 14 тисяч будинків на руїни, а також спровокували сильні зсуви, що затопили два села у провінції Цинхай.

Також землетрус 24 грудня зафіксували у Румунії в районі гір Вранча. Його потужність сягла 4,1 бали, що могли відчути навіть в Україні.

Того ж дня паотужні поштовхи пройшли і в одному з регіонів Тайваню. Магнітуду землетрусу оцінили в 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

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