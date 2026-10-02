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Японія планує розглянути передачу Україні ракет для Patriot

12:12 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Роман Кот
Японія планує розглянути передачу Україні ракет для Patriot Фото: Японія планує розглянути передачу Україні ракет для Patriot (Getty Images)
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В Японії планують поновити обговорення про надання або продаж Україні зброї, включно з перехоплювачами для комплексів Patriot.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів депутат японського парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії, колишній міністр оборони Японії Іцунорі Онодера під час визиту до Києва.

"В Японії існують певні юридичні обмеження, а також обмеження на рівні державної політики. Однак, під керівництвом прем'єр-міністра Такаічі, ми маємо намір ініціювати внутрішньоурядові дискусії щодо подальших кроків, використовуючи цей візит як каталізатор", - зазначив Онодера.

За його словами, нинішня зустріч з українським керівництвом - це продовження діалогу, який започаткований раніше.

14 вересня до України прибув з першим візитом спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі.

Минулого тижня у Нью-Йорку відбулася зустріч на рівні лідерів між прем'єр-міністром Японії Санае Такаічі та президентом України Володимиром Зеленським, а цього разу місія з оборонної стратегії правлячої Ліберально-демократичної партії відвідала Київ і також успішно провела зустріч із Зеленським.

"Я відчуваю, що наразі ми перебуваємо на етапі, коли довірчі відносини між Японією та Україною невпинно зміцнюються. Що стосується розбудови цих відносин у майбутньому, ми плануємо провести відповідні консультації з Урядом Японії за підсумками нинішнього обміну думками", - підкреслив Онодера.

Україні необхідні ракети для Patriot

Нагадаємо, на цю зиму Україна потребує мінімум 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві одиниці безпосередньо від лідерів країн. Він підкреслив, що США - єдина країна, яка б могла допомогти масштабно.

Водночас Reuters повідомляло, що до нового пакета військової допомоги Україні США не включили ракети для систем ППО Patriot.

При цьому адміністрація президента США Дональда Трампа збирається використати на допомогу Україні всі 400 млн доларів, раніше схвалені Конгресом.

А Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США заявив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для Patriot.

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