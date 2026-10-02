Япония планирует рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot

В Японии планируют возобновить обсуждение о предоставлении или продаже Украине оружия, включая перехватчики для комплексов Patriot.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал депутат японского парламента от правящей Либерально-демократической партии, бывший министр обороны Японии Ицунори Онодера во время визита в Киев.

"В Японии существуют определенные юридические ограничения, а также ограничения на уровне государственной политики. Однако под руководством премьер-министра Такаичи мы намерены инициировать внутриправительственные дискуссии относительно дальнейших шагов, используя этот визит как катализатор", - отметил Онодера.

По его словам, нынешняя встреча с украинским руководством - это продолжение начатого ранее диалога.

14 сентября в Украину прибыл с первым визитом спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори.



На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась встреча лидеров между премьер-министром Японии Санаэ Такаичи и президентом Украины Владимиром Зеленским, а на этот раз миссия по оборонной стратегии правящей Либерально-демократической партии посетила Киев и также успешно провела встречу с Зеленским.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся на этапе, когда доверительные отношения между Японией и Украиной постоянно укрепляются. Что касается развития этих отношений в будущем, мы планируем провести соответствующие консультации с Правительством Японии по итогам нынешнего обмена мнениями", - подчеркнул Онодера.