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Зеленський: Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot

20:05 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна досягла домовленості про новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у США.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, на брифінгу в Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно, - це Сполучені Штати.

Зазначимо, США ще не ухвалили надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. У Держдепі заявили, що дипломатичні переговори з цього приводу тривають.

Крім того, Зеленський заявляв, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до Patriot, готова організувати виготовлення ракет безпосередньо в Україні. Президент зазначив, що Київ звернувся до Вашингтона з проханням пришвидшити цей процес.

РБК-Україна також писало, що, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін здатен задовольнити дефіцит ракет PAC-3 для Patriot. Він додав, що для розгортання виробництва в Європі потрібен офіційний дозвіл та ліцензія від США.

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