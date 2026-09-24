Зеленський: Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у США.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, на брифінгу в Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно, - це Сполучені Штати.

Зазначимо, США ще не ухвалили надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. У Держдепі заявили, що дипломатичні переговори з цього приводу тривають.

Крім того, Зеленський заявляв, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до Patriot, готова організувати виготовлення ракет безпосередньо в Україні. Президент зазначив, що Київ звернувся до Вашингтона з проханням пришвидшити цей процес.