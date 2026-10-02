Росія готує масований удар по енергетиці України, під загрозою й АЕС, - NYT

Росія готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України, яка передбачає запуск до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними джеред видання, масштаби прагнення Росії змусити українців підкоритися простежуються в документі, який пміністр енергетики України Денис Шмигаль продемонстрував європейським союзникам у Парижі два тижні тому.

У плані, копія якого, як зазначається, є в розпорядженні NYT, описано серію ударів із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Цілями стануть, зокрема, електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найтривожнішим у документі є те, що Росія планує змусити зупинитися три діючі атомні електростанції України. Для цього росіяни планують завдавати ударів по розподільчих підстанціях, що з'єднують АЕС з енергомережею.

У плані також йдеться про удари по системах водопостачання, зокрема насосних станціях і очисних спорудах, із застосуванням десятків балістичних ракет і плануючих авіабомб.

Раніше Росія не завдавала масштабних ударів по таких об'єктах.

Кінцева мета Росії - залишити великі міста України без електроенергії, опалення та водопостачання, що може спровокувати гуманітарну кризу.

Головними мішенями стануть Київ, Харків та Одеса. Там можуть скоротити постачання електроенергії на 90%, тепла - до 90%, а також серйозно порушити роботу каналізації.

Однак, як зазначає видання, Україна готується до цієї зими кілька місяців: над критичними об'єктами, зокрема підстанціями, будують захисні конструкції, а населення, яке минулої зими пережило важкі відключення світла й тепла, запасається батареями та газовими обігрівачами.

Також українська влада витратила сотні мільйонів доларів на ремонт станцій і підстанцій та встановлення менших генеруючих потужностей, які важче вразити.