Сибіга назвав мінімальну кількість ракет до Patriot, яку Україна потребує на зиму

На цю зиму Україна потребує мінімум 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що арифметика України базується на тих спроможностях, які набула, набуває і має Росія.

За словами Сибіги, країна-агресорка щомісяця може виробляти в середньому від 120 до 140 балістичних ракет. Він додав, що, згідно з оцінкою української розвідки, РФ має на складах 600 одиниць.

"На жаль, вони нарощують свої спроможності. І виходячи з тих масштабів, з цієї арифметики, наша калькуляція - це мінімальна кількість інтерсепторів, 300 нам потрібно на цей зимовий період", - заявив міністр.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що до нового пакета військової допомоги Україні США не включили ракети для систем ППО Patriot.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа збирається використати на допомогу Україні всі 400 млн доларів, раніше схвалені Конгресом.