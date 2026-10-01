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Сибіга назвав мінімальну кількість ракет до Patriot, яку Україна потребує на зиму

22:59 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Сибіга назвав мінімальну кількість ракет до Patriot, яку Україна потребує на зиму Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
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На цю зиму Україна потребує мінімум 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що арифметика України базується на тих спроможностях, які набула, набуває і має Росія.

За словами Сибіги, країна-агресорка щомісяця може виробляти в середньому від 120 до 140 балістичних ракет. Він додав, що, згідно з оцінкою української розвідки, РФ має на складах 600 одиниць.

"На жаль, вони нарощують свої спроможності. І виходячи з тих масштабів, з цієї арифметики, наша калькуляція - це мінімальна кількість інтерсепторів, 300 нам потрібно на цей зимовий період", - заявив міністр.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що до нового пакета військової допомоги Україні США не включили ракети для систем ППО Patriot.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа збирається використати на допомогу Україні всі 400 млн доларів, раніше схвалені Конгресом.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США заявив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для Patriot.

Раніше Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві одиниці безпосередньо від лідерів країн. Президент підкреслив, що США - єдина країна, яка б могла допомогти масштабно.

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