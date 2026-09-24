Зеленський розповів, як Україна "по крихтах" збирає сотні ракет у партнерів

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. Про це він сказав на брифінгу в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Президент відповідав на запитання журналістки про те, скільки ракет отримує Україна за раз.

"По дві. По одній. Йдемо на такі кроки... про які вже потім, після війни, будемо розказувати. Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота", - пояснив Зеленський.

За його словами, ці дві, три, п'ять ракет дають лідери держав особисто, і ніхто інший.

"Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде. Тому що такий продукт, такий дефіцит, такий дороговартісний", - додав президент.

Зеленський зазначив, що єдина країна, яка могла б допомогти масштабно, - це Сполучені Штати.

"Безумовно, масово, хто міг би допомогти - це США. Я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри те, що це великий дефіцит і попри те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому сході, скажу чесно. Але ми працюємо з усіма", - сказав він.