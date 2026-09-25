США не включили ракети для Patriot до нового пакету допомоги Україні, - Reuters
Сполучені Штати Америки не включили до нового пакету військової допомоги Україні ракети для систем ППО Patriot. При цьому адміністрація Трампа витратить на допомогу всі 400 млн. доларів, який раніше схвалив Конгрес США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами трьох джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити всі 400 млн. доларів, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року на військову допомогу Україні (йдеться про програму USAI).
Станом на початок цього тижня 307 млн доларів вже законтрактовано, що гарантує, що кошти не будуть анульовані. Решту 93 млн доларів, що залишилися, у Трампа планують оформити до закінчення фінансового року, тобто - до 30 вересня.
Як кажуть джерела, перші поставки розпочалися вже цього місяця. Вони включають наступальне озброєння, обладнання та запчастини для бронетехніки.
При цьому, за словами одного зі співрозмовників, до пакету військової допомоги не входять ракети для систем ППО Patriot, незважаючи на те, що Росія бомбить українські міста дронами і балістичними ракетами.
Reuters додало, що решту постачання, як очікується, буде здійснено до жовтня 2029 року. При цьому президентський термін Трампа закінчується у січні того ж року.
Patriot для України
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський у ході зустрічі з представниками української громади у США заявив, що Україна досягла домовленості про новий пакет ракет для ЗРК Patriot.
Також на брифінгу в Нью-Йорку він говорив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки безпосередньо від лідерів держав. Зеленський підкреслив, що єдина країна, яка б могла допомогти масштабно, це США.
До речі, 25 вересня президент заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot. За його словами, Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання.