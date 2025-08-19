Японія може долучитися до гарантій безпеки для України

Японія може взяти участь у наданні гарантій безпеки для України. Поки країна розглядає свою можливу роль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Японії Ішібу Сіґеру, якого цитує Kyodo News.
Ішіба зробив цю заяву після того, як генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Японія входить до числа приблизно 30 країн, які входять до "коаліції рішучих" для забезпечення гарантій безпеки.
"Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що ми можемо і повинні зробити в рамках нашої правової бази та можливостей", - сказав Сіґеру.
Він зазначив, що поки не може сказати, що конкретно буде роботи Японія.
Конституція Японії дозволяє застосування сили лише для власної самооборони, що обмежує дії країни за кордоном. Японські військові беруть участь у миротворчих та антипіратських місіях за кордоном.
Сіґеру приєднався до онлайн-зустрічі щодо війни в Україні, яку організували Британія, Франція та Німеччина.
Європейські лідери створили "коаліцію рішучих", щоб забезпечити гарантії безпеки для України. Перед візитом президента Володимира Зеленського до США коаліція оголосила про готовність розгорнути сили стримування на українській території.
У США також заговорили про гарантії безпеки для Києва. Спецпредставник американського президента Стів Віткофф повідомив, що під час переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці було досягнуто попередньої згоди з цього питання.
За його словами, США разом із союзниками можуть надати Україні захист за аналогією з п’ятою статтею НАТО, хоча й поза межами самого Альянсу.
Під час зустрічі в Білому домі Трамп підтвердив, що Вашингтон братиме участь у системі безпекових гарантій. Він пообіцяв забезпечити Україні "дуже гарний захист" спільно з європейськими партнерами. Хоча пізніше виключив участь американських військ.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що деталі майбутніх гарантій планують узгодити протягом найближчих десяти днів.