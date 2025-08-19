Япония может присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Япония может принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Пока страна рассматривает свою возможную роль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Японии Ишибу Сигеру, которого цитирует Kyodo News.
Ишиба сделал это заявление после того, как генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Япония входит в число примерно 30 стран, которые входят в "коалицию решительных" для обеспечения гарантий безопасности.
"Мы должным образом играем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей", - сказал Сигеру.
Он отметил, что пока не может сказать, что конкретно будет делать Япония.
Конституция Японии позволяет применение силы только для собственной самообороны, что ограничивает действия страны за рубежом. Японские военные участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях за рубежом.
Сигеру присоединился к онлайн-встрече по войне в Украине, которую организовали Великобритания, Франция и Германия.
Европейские лидеры создали "коалицию решительных", чтобы обеспечить гарантии безопасности для Украины. Перед визитом президента Владимира Зеленского в США коалиция объявила о готовности развернуть силы сдерживания на украинской территории.
В США также заговорили о гарантиях безопасности для Киева. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сообщил, что во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске было достигнуто предварительное согласие по этому вопросу.
По его словам, США вместе с союзниками могут предоставить Украине защиту по аналогии с пятой статьей НАТО, хотя и за пределами самого Альянса.
Во время встречи в Белом доме Трамп подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в системе гарантий безопасности. Он пообещал обеспечить Украине "очень хорошую защиту" совместно с европейскими партнерами. Хотя позже исключил участие американских войск.
Президент Владимир Зеленский отметил, что детали будущих гарантий планируют согласовать в течение ближайших десяти дней.