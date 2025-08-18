Трамп пообіцяв надати Україні "дуже гарний захист"
Президент США Дональд Трамп заявив, що союзники запропонують Україні гарантії безпеки. Він пообіцяв "дуже гарний захист".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Він зазначив, що сторони ще не обговорювали питання щодо гарантій безпеки для України. Також президент США повторив, що російський диктатор Володимир Путін прагне, щоб Україну не взяли до НАТО.
Трамп додав, що не знає, чи буде це темою обговорень у Білому домі сьогодні.
"Але ми дамо їм дуже гарні гарантії безпеки, дуже гарний захист", - заявив Трамп.
Президент США також додав: "Зараз у нас в іншій кімнаті чекають люди. Усі вони тут з Європи - найвпливовіші люди в Європі - і вони хочуть надати захист. Вони дуже переймаються цим питанням, і ми допоможемо їм у цьому".
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, лідери Європи створили "коаліцію рішучих", щоб забезпечити для України гарантії безпеки. Днями коаліція заявила, що готова розгорнути сили стримування в Україні.
Крім того, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці було досягнуто згоди про гарантії безпеки. За його словами, США і союзники можуть надати Україні "гарантії, здатні змінити хід гри" за принципом п'ятої статті НАТО.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що такі гарантії будуть поза межами НАТО.
Вже під час зустрічі з Зеленським американський президент заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки, але залишається невідомим, чи будуть залучені американські війська.