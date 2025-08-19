Японія може долучитися до гарантій безпеки для України

Японія може взяти участь у наданні гарантій безпеки для України. Поки країна розглядає свою можливу роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Японії Ішібу Сіґеру, якого цитує Kyodo News .

Ішіба зробив цю заяву після того, як генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Японія входить до числа приблизно 30 країн, які входять до "коаліції рішучих" для забезпечення гарантій безпеки.

"Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що ми можемо і повинні зробити в рамках нашої правової бази та можливостей", - сказав Сіґеру.

Він зазначив, що поки не може сказати, що конкретно буде роботи Японія.

Конституція Японії дозволяє застосування сили лише для власної самооборони, що обмежує дії країни за кордоном. Японські військові беруть участь у миротворчих та антипіратських місіях за кордоном.