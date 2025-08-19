Япония может присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Япония может принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Пока страна рассматривает свою возможную роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Японии Ишибу Сигеру, которого цитирует Kyodo News .

Ишиба сделал это заявление после того, как генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Япония входит в число примерно 30 стран, которые входят в "коалицию решительных" для обеспечения гарантий безопасности.

"Мы должным образом играем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей", - сказал Сигеру.

Он отметил, что пока не может сказать, что конкретно будет делать Япония.

Конституция Японии позволяет применение силы только для собственной самообороны, что ограничивает действия страны за рубежом. Японские военные участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях за рубежом.