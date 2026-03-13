Японія допоможе США з ракетами? Токіо приєднується до "Золотого купола" Трампа

Офіційне приєднання до проєкту

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі планує оголосити про участь країни у проєкті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.

Токіо розглядає цю ініціативу як інструмент захисту від гіперзвукової зброї Китаю та РФ.

Як зазначають джерела видання, японська сторона очікує на конкретні запити від Вашингтона щодо виробничих потужностей.

"Токіо очікує, що Трамп може звернутися до Японії з проханням виробляти або спільно розробляти ракети, які могли б допомогти замінити запаси американських боєприпасів", - повідомили поінформовані співрозмовники.

Роль Японії у поповненні арсеналів

Проєкт "Золотий купол" передбачає поєднання наземних систем ППО з космічними елементами стеження. Для США залучення японських потужностей є критичним, оскільки американські запаси скоротилися через підтримку України та війну проти Ірану.

Японія вже почала відходити від політики заборони експорту зброї, відправивши до США ракети для систем Patriot.

"Влада все ще розглядає, як реагувати на будь-яке таке прохання", - додають джерела, підкреслюючи делікатність питання експорту летального озброєння.

Водночас Токіо прагне збільшити й власні резерви, щоб стримувати агресивні дії Китаю та ядерні загрози з боку КНДР.