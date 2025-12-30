ua en ru
Підтримка енергетики та розмінування. Японія виділила Україні майже 48 млн євро

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 22:58
Підтримка енергетики та розмінування. Японія виділила Україні майже 48 млн євро Фото: Альона Шкрум, Марина Денисюк і заступник голови місії посольства Японії (mindev.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Японія передала Україні близько 47,7 млн євро в межах четвертої фази Програми екстреного відновлення, а також погодила запуск наступного етапу грантової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

"Мінрозвитку провело зустріч із заступником Голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою, до якої з боку Міністерства долучилася Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк", - йдеться у повідомленні.

Надані Японією кошти підуть на відновлення енергетичної та водопостачальної інфраструктури, гуманітарне розмінування і розвиток громадської інфраструктури в регіонах. Крім того, їх використають для підтримки проєктів громадського здоров’я та безпеки, а також надання освітніх послуг.

Зазначається, що японський парламент вже затвердив додатковий бюджет, який забезпечить продовження грантових проєктів та подальшу технічну підтримку України.

Одним із пріоритетів для подальшої співпраці між країнами визначено відновлення житла. Зокрема, Японія створила спецгрупу з питань відновлення житла, до якої входитимуть приватні бізнеси, які працюють у цій сфері.

На 2026 рік заплановані технічні консультації для впровадження японських технологій у будівництво українського житла.

Нагадаємо, в понеділок, 29 грудня, італійський уряд ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги. Його голова Джорджія Мелоні наголосила, що Італія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

РБК-Україна також писало, що президент України Володимир Зеленський розповів про обговорення з президентом США Дональдом Трампом економічного відновлення України та створення робочих місць.

Зеленський наголосив, що на початковому етапі Україні необхідні значні фінансові ресурси для запуску відновлення і забезпечення конкурентних зарплат.

