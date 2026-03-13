Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Япония поможет США с ракетами? Токио присоединяется к "Золотому куполу" Трампа

17:50 13.03.2026 Пт
2 мин
Что заставило Токио сделать шаг навстречу оборонным планам США?
aimg Сергей Козачук
Фото: Япония может начать производство ракет для США (Getty Images)

Япония официально присоединится к американской инициативе противоракетной обороны "Золотой купол" и готовится к увеличению производства ракет по запросу США.

Официальное присоединение к проекту

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи планирует объявить об участии страны в проекте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 19 марта.

Токио рассматривает эту инициативу как инструмент защиты от гиперзвукового оружия Китая и РФ.

Как отмечают источники издания, японская сторона ожидает конкретных запросов от Вашингтона относительно производственных мощностей.

"Токио ожидает, что Трамп может обратиться к Японии с просьбой производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь заменить запасы американских боеприпасов", - сообщили информированные собеседники.

Роль Японии в пополнении арсеналов

Проект "Золотой купол" предусматривает сочетание наземных систем ПВО с космическими элементами слежения. Для США привлечение японских мощностей является критическим, поскольку американские запасы сократились из-за поддержки Украины и войны против Ирана.

Япония уже начала отходить от политики запрета экспорта оружия, отправив в США ракеты для систем Patriot.

"Власти все еще рассматривают, как реагировать на любую такую просьбу", - добавляют источники, подчеркивая деликатность вопроса экспорта летального вооружения.

В то же время Токио стремится увеличить и собственные резервы, чтобы сдерживать агрессивные действия Китая и ядерные угрозы со стороны КНДР.

Помощь Японии Украине

Напомним, Япония последовательно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. Ранее сообщалось, что Токио планирует присоединиться к инициативе PURL (Партнерство по восстановлению и устойчивости Украины), что подчеркивает долгосрочную стратегию поддержки Киева.

Также японское правительство объявило о выделении 6 млрд долларов финансовой помощи, которая направлена на стабилизацию экономики и социальные нужды.

Кроме финансовой поддержки, Япония активно помогает в критических сферах. В частности, страна обеспечивает поддержку энергетики и разминирования территорий, передавая специализированное оборудование и технику для восстановления поврежденной инфраструктуры.

