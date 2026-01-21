Японія оголосила про виділення 6 млрд доларів на підтримку Україні
Японія виділить Україні 6 мільярдів доларів на гуманітарну і технічну підтримку у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк у Facebook.
Вона розповіла про результати першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. На ній обговорювалися й питання допомоги Україні.
Кондратюк наголосила, що Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми.
Крім того, Японія додатково виділила близько 149 млн доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.
Загальна сума фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Японії вже перевищила 15 млрд доларів.
Допомога Україні
Нагадаємо, Данія додатково виділяє 20 млн євро на допомогу Україні у відновленні енергооб'єктів після масованих ударів росіян.
Також Данія передала вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі. Воно має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів іноді поставляються дуже довго або взагалі більше не виробляються.
Крім того, 19 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Україна вже отримала енергетичну допомогу від 17 країн.
Зокрема, Україні передавали генератори, мобільні котельні, промислові бойлери та станції безперебійного живлення для забезпечення роботи критичної та соціальної інфраструктури.
Вчора, 20 січня, прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що ще чотири країни нададуть Україні пакети енергетичної допомоги. Зокрема, до них увійдуть генератори.
За її словами, найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії. Ірландія наступного тижня спрямує до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро.