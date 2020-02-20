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В Японии от коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Новости » В мире     20.02.2020 - 07:58
В Японии от коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

Один из погибших - мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина

В Японии скончались два человека с круизного лайнера Diamond Princess, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По данным телеканала, они находились в больнице. Один из погибших - мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина. Это первые случаи смертей среди пассажиров и членов экипажа лайнера.

Напомним, в Японии на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин, который ранее вводили из-за коронавируса у пассажиров.

Как известно, 3 февраля круизный лайнер с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 18 февраля, из японской больницы планировали выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Также в украинском правительстве отметили, что на данный момент не планируется эвакуация украинцев.

Также РБК-Украина писало, что на круизном лайнере Westerdam, который не пускали в пять портов, и который причалил в Камбодже, не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.

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