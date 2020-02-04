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Коронавирус: в Японии поместили на карантин круизный лайнер

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 08:51
Коронавирус: в Японии поместили на карантин круизный лайнер
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (скриншот видео)

Врачи проверяли пассажиров всю ночь

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 2500 туристов и 1000 членов экипажа, поместили на карантин в японском порту из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает Kyodo.

Врачи проверяли пассажиров всю ночь. Отмечается, что на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера. Ранее врачи обнаружили коронавирус в 80-летнего мужчину, который несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус около 7 тысяч человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня органы власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения готовятся отправиться в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавирус.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение не коснется только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

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