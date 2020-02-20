ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество жертв коронавируса превысило 2100 человек

Новости » В мире     20.02.2020 - 04:57
Количество жертв коронавируса превысило 2100 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. В настоящий момент болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16 155 человек вылечились и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, зарегистрированы 114 летальных исходов (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1 779 выздоровевших пациента.

В Гонконге выявлены 65 заражений (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).

Напомним, что власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

РБК-Украина писало, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем старше человек.

Самолет с эвакуированными украинцами после посадки в Казахстане вылетел в Киев Евросоюз профинансирует возвращение домой пассажиров с Diamond Princess
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь