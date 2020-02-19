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В Японии на круизном лайнере частично сняли карантин, веденный из-за коронавируса

Новости » Общество     19.02.2020 - 05:52
В Японии на круизном лайнере частично сняли карантин, веденный из-за коронавируса
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин, который ранее вводили из-за коронавируса у нескольких пассажиров. Об этом сообщает японский гостелеканал NHK.

После двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля.

Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Однако тем, у кого медики выявили вирус, придется оставаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина. Всего на судне путешествовало с более 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран.

Напомним, из Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, котрый эвакуирует украинских граждан и еще граждан 10 стран.

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