На лайнере Westerdam зараженных коронавирусом не обнаружили

Фото: лайнер Westerdam (twitter.com/USEmbPhnomPenh)

МИНЗДРАВ Камбоджи получило отрицательный тест на новый коронавирус у пассажиров лайнеру

На круизном лайнере Westerdam, который не пускали в пять портов, и который причалил в Камбодже, не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kydo News.

Как отмечается, Минздрав Камбоджи получило отрицательный тест на новый коронавирус у пассажиров лайнеру.

"Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что 781 пассажир и члены экипажа, которые остаются в Камбодже после высадки с круизного лайнера Westerdam с прошлой пятницы, получили отрицательный тест на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Тесты на наличие COVID-19 проводились в сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американских центров контроля и профилактики заболеваний, Института Пастера в Камбодже и иностранных посольств.

Напомним, власти Сингапура эвакуировали двух своих граждан с круизного лайнера Westerdam, запретив в'въезд иностранцам, которые были пассажирами на лайнере. Двое сингапурцев с лайнера после почти двух недель в море, проходят карантин в Сингапуре.

Ранее правительство Малайзии запретило въезд пассажирам круизного лайнера Westerdam. Это произошло после того, как 83-летняя американка, которая была пассажиркой на этом корабле, сдала положительный тест на вирус Covid-19.

Отметим, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось инфицирование китайским коронавирусом COVID-19. Сейчас инфицировано более 450 человек, среди которых - украинцы.