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В Японії від коронавірусу померли два пасажири лайнера Diamond Princess

Новини » В світі     20.02.2020 - 07:58
В Японії від коронавірусу померли два пасажири лайнера Diamond Princess
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років, друга - жінка

В Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворих на коронавирусну інфекцію. Про це повідомляє телеканал NHK з посиланням на урядові джерела.

За даними телеканалу, вони перебували в лікарні. Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років, друга - жінка. Це перші випадки смертей серед пасажирів і членів екіпажу лайнера.

Нагадаємо, В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин, який раніше вводили через коронавірус у пасажирів.

Як выдомо, 3 лютого круїзний лайнер з більш ніж 3500 чоловік на борту був поміщений на карантин. Пізніше стало відомо, що на борту корабля перебувають 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 лютого, з японської лікарні планували виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess. Також в українському уряді зазначили, що на даний момент не планується евакуація українців.

Також РБК-Україна писало, що на круїзному лайнері Westerdam, який не пускали в п'ять портів, і який причалив в Камбоджі, не підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.

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