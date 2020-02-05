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Коронавирус на лайнере в Японии: на борту находятся 25 украинцев

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 19:48
Коронавирус на лайнере в Японии: на борту находятся 25 украинцев
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Пассажиры и члены экипажа останутся на судне минимум 14 дней

У берегов Японии на борту заблокированного из-за выявленного заболевания коронавирусом круизного лайнера находятся 25 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавирус в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

"Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 гражданах Украины, которые находятся на борту указанного круизного лайнера", - сообщает Минздрав.

Добавим, что были отобраны образцы в 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование.

В настоящее время получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на коронавирус 2019-nCoV.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось инфицирование китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщало РБК-Украина, недавно в Центре общественного здоровья Украины сообщили о намерении эвакуировать 60 украинцев с китайского Уханя, где произошло возгорание коронавируса. Дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

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