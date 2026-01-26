Понад 820 тисяч цілей за рік: Зеленський озвучив результати роботи українських дронів

Більш як 80% ворожих цілей на фронті нині знищуються за допомогою безпілотників, абсолютна більшість яких є українського виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський.

Війна змінюється: ключову роль відіграють технології

За словами Зеленського, роль артилерії залишається важливою, однак характер війни змінюється, і дедалі більшого значення набувають технології та швидкість їх упровадження.

"Особовий склад, і передусім наша піхота, виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через еволюцію і стає надзвичайно залежною від того, хто швидший і сильніший у застосуванні технологій та в правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою", - наголосив президент.

За рік дрони уразили майже 820 тисяч цілей

Глава держави повідомив, що лише за минулий рік українські безпілотники уразили майже 820 тисяч ворожих цілей. Кожне ураження фіксується, що дозволяє не лише підтверджувати результати, а й використовувати їх у бонусній системі оцінювання роботи військових.

Бонусна система та Brave1 Market

За словами Зеленського, підрозділи отримують електронні бали за кожне підтверджене ураження. Ці бали можна обмінювати на дрони, засоби радіоелектронної боротьби, техніку та спорядження на платформі Brave1 Market.

"За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат", - зазначив президент.

Захист від "шахедів" залишається пріоритетом

Зеленський також підкреслив важливість подальшого розвитку системи захисту від російських ударних дронів, зокрема "Шахедів". За його словами, кількість успішних перехоплень ворожих дроних має значно зрости.