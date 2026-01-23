Міноборони різко збільшило закупівлі української зброї та техніки

За результатами минулого року, Міністерство оборони України суттєво збільшило закупівлі вітчизняної продукції для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.

Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 млрд гривень, а частка українських виробників у летальній номенклатурі у 2025 році становила 82%. Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися й швидше впроваджувати інновації", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

За його словами, у цьому році Міноборони планує вдосконалити підхід до закупівель. Під час контрактування постачальників будуть враховувати додаткові критерії, зокрема локалізацію виробництва і диверсифікацію постачання.