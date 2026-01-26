ЗСУ отримали чеські FPV-дрони, створені з використанням ворожих безпілотників

Чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, що виготовлені з використанням технологій з перехоплених російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes .

Новий FPV-дрон під назвою "Ян Жижка" отримав ім’я на честь відомого чеського полководця. Апарат використовує оптоволоконний зв’язок, завдяки чому не піддається впливу засобів радіоелектронної боротьби, а його вартість утричі нижча порівняно з аналогами.

Розробником безпілотника стала чеська компанія SPARK, яка взяла за основу російську технологію. Українські військові передали волонтерам трофейний дрон "Князь Вандал Новгородський", що також працював на оптоволокні. Інженери компанії детально вивчили пристрій і на його базі створили нову модель — "Яна Жижку".

Переважна більшість компонентів виготовлена в Чехії: корпус із зеленого скловолокна, опори, надруковані на 3D-принтері, а також акумулятори й оптичні котушки довжиною до 25 кілометрів.

Завдяки фінансуванню громадської ініціативи Darek pro Putina компанія змогла налагодити масове виробництво дронів.