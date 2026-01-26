Более 820 тысяч целей за год: Зеленский озвучил результаты работы украинских дронов
Более 80% вражеских целей на фронте сейчас уничтожаются с помощью беспилотников, абсолютное большинство которых является украинского производства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Война меняется: ключевую роль играют технологии
По словам Зеленского, роль артиллерии остается важной, однако характер войны меняется, и все большее значение приобретают технологии и скорость их внедрения.
"Личный состав, и прежде всего наша пехота, выполняют фундаментальные задачи. Но сама война проходит через эволюцию и становится чрезвычайно зависимой от того, кто быстрее и сильнее в применении технологий и в правдивой верификации того, что происходит на поле боя", - подчеркнул президент.
За год дроны поразили почти 820 тысяч целей
Глава государства сообщил, что только за прошлый год украинские беспилотники поразили почти 820 тысяч вражеских целей. Каждое поражение фиксируется, что позволяет не только подтверждать результаты, но и использовать их в бонусной системе оценки работы военных.
Бонусная система и Brave1 Market
По словам Зеленского, подразделения получают электронные баллы за каждое подтвержденное поражение. Эти баллы можно обменивать на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, технику и снаряжение на платформе Brave1 Market.
"За декабрь наши подразделения достигли результата в виде 35 тысяч уничтоженных оккупантов. Спасибо вам за этот результат", - отметил президент.
Защита от "шахедов" остается приоритетом
Зеленский также подчеркнул важность дальнейшего развития системы защиты от российских ударных дронов, в частности "Шахедов". По его словам, количество успешных перехватов вражеских дронов должно значительно возрасти.
Производство дронов
После начала полномасштабного вторжения Украина существенно увеличила объемы производства вооружения и активизировала внедрение современных технологий, которые уже используются на передовой.
В частности, доля оружия, техники и боеприпасов, которые Агентство оборонных закупок заказывает у украинских производителей, за год выросла с 46% до 82%.
Параллельно Украина и Франция работают над запуском совместного производства дронов для нужд ВСУ - такие мощности могут появиться как в Украине, так и во Франции.
Кроме этого, чешская компания вместе с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные с использованием технологий, заимствованных из перехваченных российских беспилотников.
Также сообщалось о достижении договоренностей с Данией об открытии совместной линии по производству дальнобойных дронов. В то же время продолжаются переговоры с США о масштабной сделке на 50 млрд долларов, направленной на развитие беспилотного производства.
Президент Владимир Зеленский отметил, что проект этого соглашения уже передан американской стороне, а реализация программы возможна после завершения войны.